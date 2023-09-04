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Kütahya'da konser veren İsmail YK'ya keçi peyniri hediye ettiler!

Kütahya'da konser veren İsmail YK'ya keçi peyniri hediye ettiler!

Ünlü sanatçı İsmail YK, 3 Eylül Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor Termal ve Turizm Festivalinin 101.yıl dönümü kutlama programları çerçevesinde sevenleriyle buluştu.

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Emet Termal otel Amfitiyatro'da sahne alan İsmail YK, sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Alanı dolduran çok sayıdaki izleyici İsmail YK’nın şarkılarına yer yer eşlik ettiler.

Konser sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından İsmail YK’ya yöresel Emet keçi peyniri ve heybe hediye edildi.

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