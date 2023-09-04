Aynı evden 4 kişi EYT'li oldu! İlk maaşlarıyla bütün köye yemek dağıttılar!

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi'nde aynı evde yaşayan Burhan, Turan, Yılmaz ve Nezaket Kılıç EYT’den emekli olunca mevlit okutup bütün köye yemek dağıttı.

Abone ol

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla emeklilik hakkı kazanan ve emekli olan üç kardeş ve yengesi, bu sevinçlerini kutlamak için Alaplı İsafakılı köyünde, tüm köylüye yemekli mevlit yaptı.

Emeklilik mevlidine gelen tüm vatandaşlara elleriyle pişirdikleri etli pilavı halka ikram eden emekliler hem mutlu oldu, hem de vatandaşları mutlu etti.

Aynı evden emekli maaşlarından ayırdıkları bütçeyle vatandaşlara etli pilav ikramında bulunan EYT mutlusu 3 kardeş ve evin gelini, "Emekli olduk ve çok mutlu olduk. Bu mutluğumuzu vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Onun için mevlit okutmaya karar verdik" dedi.

EYT yasasının çıkmasıyla emeklilik hayalini gerçekleştiren Burhan Kılıç (52), "1971 doğumlu İsafakılı köyündenim, 1993 tarihli sigorta girişim var. EYT Yasasından emeklilik olarak yararlandım ve aynı yasadan aynı evden kardeşlerim Turan Kılıç, Yılmaz Kılıç eşi Nezaket Kılıç da faydalandılar. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiş oldukları talimatından EYT yasasından faydalandık. Cenabı Allah herkese böyle emeklilik hayatı nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Kardeşlerden Turan Kılıç ise , "İlk emeklilik paramızla tüm köydeki vatandaşlarımıza etli pilavlı mevlit yaptık. Vatandaşlar da mutlu oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanına teşekkür ederiz" diye söyledi.