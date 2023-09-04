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5 bin kişi katıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı böyle düğün görülmedi!

5 bin kişi katıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı böyle düğün görülmedi!

Gevdan aşiretinden iş adamı Orhan ve Burhan Yacan’ın kardeşi Ayhan Yacan, Alan aşiretinden Mehmet Kara’nın kızı Elif Kara ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından 5 bin kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü oldu. 3,5 ton etin tüketildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Van’da Gevdan aşiretinden Ayhan Yacan ile Alan aşiretinden Elif Kara görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. 5 bin kişinin katıldığı düğün töreninde, gelin ve damada takılan takı miktarı ise dudak uçuklattı. Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda, damada yaklaşık 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Masaya konulan takı paralarını ise 16 kişi saydı. İşte detaylar...

Düğün töreninde gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı. Yaklaşık 5 saat süren takı töreni sonunda damada yaklaşık 4 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konulan paraları ise 16 kişi saydı.

Düğün töreni sonunda katılımcılara teşekkür eden toy büyüğü Seyithan Bayram, gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilerken, damadın abisi Burhan Yacan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını ifade ederek, “Düğünümüze İran, Irak, Almanya ve Belçika gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılım oldu. İki gün süren düğünümüzde yaklaşık 9 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hayatlarının en mutlu gününü yaşadıklarını aktaran Elif Kara ve Ayhan Yacan çifti de düğünlerine iştirak eden herkese teşekkür ettiler.

van
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