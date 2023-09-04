BIST 8.205
DOLAR 26,78
EURO 28,93
ALTIN 1.671,64
HABER /  SPOR

Inter Miami durdurulamıyor Messi 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu

Inter Miami durdurulamıyor Messi 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı

Abone ol

BMO Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Los Angeles'ta ise Ryan Hollingshead ağları sarstı.

Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala play-off'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Inter Miami, Messi'nin transferinin ardından yenilmezlik sersini 11 maça çıkardı. Arjantinli yıldız, 11 karşılaşmada 11 gol ve 5 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.

Messi'nin maçına ünlüler akın etti

Öte yandan, Inter Miami'nin son karşılaşmasında, yıldız oyuncu Messi'yi tribünden takip edenler arasında İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Adana Kozan'da orman yangını müdahale devam ediyor
Adana Kozan'da orman yangını müdahale devam ediyor
Kıvanç Tatlıtuğ 'Hepsiburada Sözü' diyor
Kıvanç Tatlıtuğ 'Hepsiburada Sözü' diyor
Aynı evden 4 kişi EYT'li oldu! İlk maaşlarıyla bütün köye yemek dağıttılar!
Aynı evden 4 kişi EYT'li oldu! İlk maaşlarıyla bütün köye yemek dağıttılar!
ALES sonuçları 2023 açıklandı, ALES sonucu kaç yıl geçerli olacak?
ALES sonuçları 2023 açıklandı, ALES sonucu kaç yıl geçerli olacak?
Galatasaray her konuda anlaşmıştı! Matias Vecino transferi askıda
Galatasaray her konuda anlaşmıştı! Matias Vecino transferi askıda
5 bin kişi katıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı böyle düğün görülmedi!
5 bin kişi katıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı böyle düğün görülmedi!
Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı
Dünya’nın en eski şirketi Japonya’da kuruldu ve bin 445 yaşında
Dünya’nın en eski şirketi Japonya’da kuruldu ve bin 445 yaşında
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde görünüm
Hadise'den İzmir Menemen'de muhteşem konser!
Hadise'den İzmir Menemen'de muhteşem konser!