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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kongrenin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihte önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Milleti aynı hedefte buluşturan, ülkenin geleceği ve yazgısıyla ilgili hayati kararları yurdun her köşesinden Sivas'a gelen temsilcilerin aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kongre'de, yurdun bölünmez bütün olduğu yeniden vurgulanmış, kayıtsız, şartsız bağımsızlık hedefi ortaya konmuştur. Türk milletinin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu ve dayatmalara karşı mücadele etme yönündeki kararlılığı yazılı belgelerden çıkarak, fiiliyata dönmüştür.

Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Ecdadımızdan devraldığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, tüm kazanımlara sahip çıkmamızı, ülkemizi daha müreffeh kılmak için azimle çalışmamızı, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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