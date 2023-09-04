Sarı ve turuncu kodlu uyarı: 68 şehirde sağanak bekleniyor! Meteoroloji son listeyi paylaştı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji yeni haftanın ilk hava durumu raporunu yayımladı. 4 Eylül Pazartesi günü 68 şehirde yağmur beklendiğini bildiren Meteoroloji, 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte güncel hava durumunun ayrıntıları...
Eylül ayının gelmesi ile hava sıcaklıkları düştü. Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yapılan hava durumu açıklamasına göre İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 4 Eylül Pazartesi'ye dair güncel hava durumu tahminleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor."
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.