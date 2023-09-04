BIST 8.205
DOLAR 26,78
EURO 28,93
ALTIN 1.671,64
HABER /  DÜNYA

Başbakan Olaf Scholz, yüzü yaralı fotoğrafını paylaştı: Sabırsızlanıyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başbakan Olaf Scholz, yüzü yaralı fotoğrafını paylaştı: Sabırsızlanıyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yüzünden yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.

Abone ol

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koşu yaparken düşmesinin ardından yüzünün yaralı olduğu fotoğrafı paylaştı.

Scholz’un X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sağ gözünün üzerinde göz kapama bandının ve yüzünde yara izlerinin olduğu görülüyor. Başbakan Scholz, “Yorumları görmek için sabırsızlanıyorum. İyi dilekleriniz için teşekkürler ancak olduğundan daha kötü görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Normal programına devam edecek

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit ise Berlin’de yaptığı açıklamada Scholz’un sağlığının gayet iyi olduğunu ve normal programına devam edeceğini kaydetti.

Koşu yaparken yaralanmıştı

Scholz, cumartesi koşu yaparken düşerek yaralanmış, yüzünde darbeye bağlı ezilme olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan, bugün Başbakanlık’taki makamına gelen Scholz, yarın Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA) katılacak.

Scholz, Hindistan'da 8 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi’ne gitmeden önce 6 Eylül’de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis’te konuşma yapacak. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
Foto Galeri Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
YPG'ye darbe üstüne darbe! 33 köy temizlendi
YPG'ye darbe üstüne darbe! 33 köy temizlendi
Gümüşhane'de büyük dram! İki genç intihar etti, 1 ağır yaralı
Gümüşhane'de büyük dram! İki genç intihar etti, 1 ağır yaralı
Akılalmaz olay! Tartıştığı arkadaşını pencereden aşağı attı
Akılalmaz olay! Tartıştığı arkadaşını pencereden aşağı attı
Avrupa'da yıllar sonra kurt sürüleri ortaya çıktı AB'den ülkelere harekete geçin çağrısı
Avrupa'da yıllar sonra kurt sürüleri ortaya çıktı AB'den ülkelere harekete geçin çağrısı
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı! Ağaç için adam bıçakladı, yoğun bakımda...
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı! Ağaç için adam bıçakladı, yoğun bakımda...
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya çağrı: Yeniden girişime katıl!
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya çağrı: Yeniden girişime katıl!
Milli uçak HÜRKUŞ, yeni milli silahıyla buluşuyor!
Milli uçak HÜRKUŞ, yeni milli silahıyla buluşuyor!
Bedava yemek isteyen bu gruba üye oluyor!
Bedava yemek isteyen bu gruba üye oluyor!
Inter Miami durdurulamıyor Messi 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu
Inter Miami durdurulamıyor Messi 2 asistle galibiyette pay sahibi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
Adana Kozan'da orman yangını müdahale devam ediyor
Adana Kozan'da orman yangını müdahale devam ediyor