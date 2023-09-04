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Akılalmaz olay! Tartıştığı arkadaşını pencereden aşağı attı

Akılalmaz olay! Tartıştığı arkadaşını pencereden aşağı attı

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mehter sokakta bulunan apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. F.A.(27), arkadaşı U.B.'nin (30) evine gitti. Birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde meydana gelen olayda U.B., beraber alkol alıp tartışıp kavga ettiği arkadaşını 3. katın penceresinden aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı hava yatağının üzerine düşen genç yaralandı. U.B. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açtılar. Kavga sırasında U.B. Arkadaşı F.A.'yı pencereden iterek aşağıya attı.

Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen F.A. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli U.B. polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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