BIST 8.205
DOLAR 26,78
EURO 28,93
ALTIN 1.671,64

Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

|
Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

İstanbul Havalimanı VIP çıkışına gelen ay-yıldızlılar çiçeklerle karşılandı.

110
Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ülkenin gururu olduklarını vurguladı.

210
Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığına dikkati çeken Üstündağ, şunları söyledi:

310
Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

"Takım sporlarında bir ilk yaşandığı için çok mutluyuz. Bu ülkenin gururu olduysak, bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu camiama, takımıma, ekibime. 

410