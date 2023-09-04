Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.
İstanbul Havalimanı VIP çıkışına gelen ay-yıldızlılar çiçeklerle karşılandı.
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Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ülkenin gururu olduklarını vurguladı.
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Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığına dikkati çeken Üstündağ, şunları söyledi:
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"Takım sporlarında bir ilk yaşandığı için çok mutluyuz. Bu ülkenin gururu olduysak, bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu camiama, takımıma, ekibime.
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