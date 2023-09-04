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Amca çocukları kız yüzünden birbirine girdi! Boğazını kesti, eve gidip intihar etti! Kız da intihar etti

Amca çocukları kız yüzünden birbirine girdi! Boğazını kesti, eve gidip intihar etti! Kız da intihar etti

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde Salihcan Kaya ile kuzeni S.K. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada S.K.'yı boğazından bıçaklayan Kaya, kuzeninin öldüğünü düşünerek evinde silahla intihar etti. Kaya'nın sevgilisi H.B. de sevgilisinin ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti.

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 20'li yaşlardaki iki amcaoğlunun kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgasında 1 kişi öldü. Sevdiğinin öldüğünü duyan kız ise silahla intihar ederek canına kıydı.

Ama çocukları aynı kıza aşık olunca

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesinde gerçekleşen olayda Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Amcaoğlunun boğazını kesip intihar etti

Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.'yı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere serilen S.K.'yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti.

Hastanede kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberi alan kız arkadaşı da canına kıydı

Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen H.B (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gençlerin otopsilerinin ardından bugün aynı yerde toprağa verileceği öğrenildi.

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