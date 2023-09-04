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Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi! Ali Sabancı'nın durumu nasıl?

Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi! Ali Sabancı'nın durumu nasıl?

Yunanistan tatilinde botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı normal odaya alınırken eşi Vuslat Doğan Sabancı ise taburcu edildi. Doğan Holding'ten de çiftin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

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Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları iyiye gidiyor. Ali Sabancı normal odaya alınırken tedavi süreci hastaneden devam edecek.

Vuslat Doğan Sabancı ise Amerikan Hastanesi'nden cuma akşamı taburcu edildi. Sabancı'nın tedavisinin evden sürdürülmesine karar verildi.

Doğan Holding'den açıklama

Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdikleri deniz kazasının ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı'nın tedavisi ise normal odada devam etmektedir. Bu zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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