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Galatasaray peşindeydi! Sergio Ramos parayı değil vefayı seçti: İşte yeni takımı...

Galatasaray peşindeydi! Sergio Ramos parayı değil vefayı seçti: İşte yeni takımı...

Bir süredir Galatasaray'ın da temas halinde olduğu Sergio Ramos'un Sevilla ile prensipte anlaştığı öne sürüldü. Sergio Ramos'un 18 yılın ardından Sevilla'ya geri döneceği aktarıldı.

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PSG'den ayrıldıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına giren Sergio Ramos, maaş isteği nedeniyle siyah-beyazlılarla anlaşamamıştı. Sponsor desteğiyle yıldız stoperi takıma katmak için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılar ise transferden vazgeçti. 

LaLiga ekibi Sevilla'nın, oyuncunun transferi için anlaşmaya vardığı belirtildi. Ramos, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Ramos: Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu

Sevilla ile sözleşme imzalamak için şehre iniş yapan yıldız oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün çok özel bir gün, eve dönüşler her zaman özel olmuştur. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Birkaç aydır bunun için bekliyordum ancak geri dönebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden herhangi bir takıma gitmemin bir anlamı yoktu. Dedem, babam, Sevilla ve Puerta için bunu yapmalıydım. Bence doğru zamanda geldim.

2 milyon euroya 'evet' dedi iddiası

Başarılı yıldız için altyapısından yetiştiği kulüp olan Sevilla devreye girince akan sular durdu. Aslan'ın son 6+2 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Ramos'un yıllık 2 milyon euroluk ücret karşılığında Sevilla'ya "evet" dediği iddia edildi.

İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor.

Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Arabistan ekibi Al-Ittihad da ilgileniyordu.

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