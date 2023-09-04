Erdoğan Putin görüşmesi Soçi'de başladı ilk açıklamalar geldi tahıl koridoru Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Putin, "Ukrayna krizini görüşeceğiz. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız" derken, Erdoğan, "Tahıl koridoru yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

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Dünya genelinde milyonlarca kişinin tahıla ulaşmasını sağlayacak anlaşmanın yeniden devreye girebilmesi için gözler Türkiye'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı.

Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Putin, 'Sizin yönetiminde Türkiye-Rusya ilişkileri büyük bir adım attı, ilişkilerimiz ticari konularda da ilerleme gösterdi' dedi.

"Birçok adım atacağımıza inanıyorum"

'Ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde ilerliyor' diyen Rus lider sözlerine şöyle devam etti:

"Alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır."

Putin, 'Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarı sergiliyor' dedi.

Putin'ten sonra söz alan Erdoğan, Erdoğan, "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Erdoğan tahıl koridoru için "Yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Yerli para birimine adım

Erdoğan, "Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum" dedi.