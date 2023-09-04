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iphone 15 modeli satışa çıkıyor beklenen fiyat belli oldu

iphone 15 modeli satışa çıkıyor beklenen fiyat belli oldu

Apple'ın iPhone 15 modelini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Kullanıcılar geri sayıma geçti. Apple yeni iPhone modelini 12 Eylül'de dünyaya tanıtacak. Yeni modelin piyasaya 72 bin 200 TL’den satışa sunulması bekleniliyor.

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Apple yeni modelini tanıtmak için yine Eylül ayını seçti. Etkinliğe sayılı günler kala nefesler tutuldu.

Merakla beklenen iPhone 15'in tanıtımı dünyayla eş zamanlı 12 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleştirilecek. Yeni seride bir önceki seriye göre, yeni model hız, kamera ve donanım olarak 14'e göre geliştirilmiş şekilde piyasaya çıkacak.

Yeni modelde 8 GB ram ve 8K video kaydı yapabilmesi öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yeni modelde arka kameranın 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor.

Apple, siyah, pembe, sarı, mavi, yeşil temaları baz model iPhone 15 ve 15 Plus'da kullanırken, Pro modelleri satın almak isteyen kullanıcılara gümüş, gri, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunacak.

A17 işlemci, 8K video çekme, 8GB ram gibi özellikler ön plana çıkıyor. Yeni modelin piyasaya 72 bin 200 TL’den satışa sunulması bekleniliyor.

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