BIST 8.151
DOLAR 26,77
EURO 28,88
ALTIN 1.668,54
HABER /  DÜNYA

Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırıda öldü

Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırıda öldü

Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Ülke basınında yer alan haberlere göre, taksi şoförünü rehin alarak Panama'nın Colon kentindeki bir binanın önünde araçtan inen silahlı saldırganlar, aralarında Hernandez'in de olduğu bir grubun üzerine ateş açtı.

Saldırı neticesinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Hernandez'in yanı sıra 7 kişi yaralandı. Olayın failleri ise kaçtı.

Son aylarda uyuşturucu kartelleri arasında birçok çatışmanın yaşandığı Colon kentinde, Hernandez'e gerçekleştirilen saldırının gerekçesi ise henüz netleşmedi. 40 bin kişinin yaşadığı kentte, karteller arasında bu yıl yaşanan savaşlarda 50'den fazla kişi öldürüldü.

Stoper bölgesinde oynayan Gilberto Hernandez, Panama Milli Takımı'nda ise iki maçta görev almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...
Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...
Batman'da PKK’dan kaçan 1 terörist teslim oldu!
Batman'da PKK’dan kaçan 1 terörist teslim oldu!
Bodrum'da yaşanan kazada, muhtar hayatını kaybetti!
Bodrum'da yaşanan kazada, muhtar hayatını kaybetti!
Galatasaray peşindeydi! Sergio Ramos parayı değil vefayı seçti: İşte yeni takımı...
Galatasaray peşindeydi! Sergio Ramos parayı değil vefayı seçti: İşte yeni takımı...
İstanbul Maltepe'de evlerin dibinde orman yangını çıktı! Evlere ulaşmadan södürüldü
İstanbul Maltepe'de evlerin dibinde orman yangını çıktı! Evlere ulaşmadan södürüldü
Hırvatistan'dan Karadağ'a AB üyeliği yolunda destek
Hırvatistan'dan Karadağ'a AB üyeliği yolunda destek
Amca çocukları kız yüzünden birbirine girdi! Boğazını kesti, eve gidip intihar etti! Kız da intihar etti
Amca çocukları kız yüzünden birbirine girdi! Boğazını kesti, eve gidip intihar etti! Kız da intihar etti
Sel felaketi sonrası duygusal travmalara dikkat!
Sel felaketi sonrası duygusal travmalara dikkat!
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken veriler! Net döviz pozisyonu açığı...
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken veriler! Net döviz pozisyonu açığı...
Avusturya’da caminin girişine domuz kafası bırakıldı!
Avusturya’da caminin girişine domuz kafası bırakıldı!
Başbakan Olaf Scholz, yüzü yaralı fotoğrafını paylaştı: Sabırsızlanıyorum
Başbakan Olaf Scholz, yüzü yaralı fotoğrafını paylaştı: Sabırsızlanıyorum
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi! Ali Sabancı'nın durumu nasıl?
Vuslat Doğan Sabancı taburcu edildi! Ali Sabancı'nın durumu nasıl?