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Bodrum'da yaşanan kazada, muhtar hayatını kaybetti!

Bodrum'da yaşanan kazada, muhtar hayatını kaybetti!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen feci kazada, Fesleğen Muhtarı Erkan Kaba'nın kullandığı motosiklet ciple çarpıştı. Kazada, Kaba (33) olay yerinde yaşamını kaybetti.

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Kaza, öğle saatlerinde Farilya Mahallesi'nde meydana geldi. Gündoğan'dan Torba istikametine doğru giden ve iddiaya göre hatalı sollama yaparak ilerleyen İ.H.T. idaresindeki 54 BU 904 plakalı cip, karşı istikametten gelen Erkan Kaba yönetimindeki 48 ALD 532 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan Kaba, ağır şekilde yaralandı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ağır şekilde yaralanan Erkan Kaba'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. İnceleme sonrası Kaba'nın cenazesi Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracıyla bölgeden alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Milas'ın Fesleğen Mahallesi Muhtarı olduğu ve Gündoğan'da tekne kaptanlığı yaptığı öğrenilen Erkan Kaba'nın ölüm haberini alan yakınları kaza yerine geldi. Kaba'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Cip sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hatalı sollama yapan cipi fark eden Erkan Kaba’nın araçtan kaçmak için manevra yaptığı ve motosikletin devrildiği görülüyor. Devrilen motosikletle birlikte araca çarpan Kaba’nın başındaki kaskı yol kenarına fırlıyor. Ardından motosiklet sürücüsü Erkan Kaba da yol kenarına savruluyor.

Öte yandan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin bölgede denetimleri sürüyor.

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