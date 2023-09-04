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Şırnak'ta bir tırda bin 388 silah mühimmatı ele geçirildi!

Şırnak'ta bir tırda bin 388 silah mühimmatı ele geçirildi!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 1388 silah mühimmatı bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

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İlçe girişindeki güvenlik noktasında bir tırı durduran güvenlik güçleri, sürücünün şüpheli davranması üzerine araçta detaylı arama yaptı.

Aramada, tırın gizli bölümlerine zulalanmış namlu, yay, kabza, fişek, pim, kapak takımından oluşan 1388 silah mühimmatı bulundu.

Mühimmata el koyan güvenlik güçleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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