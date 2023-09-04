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İran'ı sel vurdu! Felakette 101 köy zarar gördü!

İran'ı sel vurdu! Felakette 101 köy zarar gördü!

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de yaşanan sel felaketi, 101 köyde maddi zarara neden oldu.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Başkanı Muhammed Bakır Hünerber, yaşanan sel felaketinin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

Hünerber, "Tebriz'deki Eher, Keliber, Hodaaferin, Horand ve Verzigan ilçelerine bağlı 101 köy sel nedeniyle maddi zarara uğradı." dedi.

Sel nedeniyle bölgede 48 ev ile 60 otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği, tarım arazilerinin de sular altında kaldığı belirtildi.

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