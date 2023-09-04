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IKBY, Irak hükümeti ile bütçe konusunda anlaşamadıklarını açıkladı!

IKBY, Irak hükümeti ile bütçe konusunda anlaşamadıklarını açıkladı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Horamani, Bağdat yönetiminin gönderdiği bütçenin memur maaşlarına yetmeyeceğini ve bu konuda yürütülen müzakerelerin sonuç vermediğini söyledi.

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Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının internet sitesinde yer alana haberine göre, Horamani, Erbil'de yaptığı basın toplantısında, "Irak merkezi hükümeti, bize 500 milyar Irak dinarı gönderdi. Bu da memur maaşlarına yetmeyecek kadar az bir miktardır. Bu konuda yürütülen müzakereler de sonuç vermedi." dedi.

Bağdat ile Erbil arasında bütçe konusunda en son şubat ayında anlaşma yapıldığını anımsatan Horamani, "Kürtlerin mali ayrıcalıklar konusunda uğradıkları büyük bir zulümdür." ifadesini kullandı.

Öte yandan IKBY Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed de, petrol ihracatının durdurulmasının "Irak için büyük kayıp" olduğunu belirterek, merkezi yönetimin IKBY'de yapılan petrol üretiminin ücretini ödemediğini kaydetti.

Irak Meclisi, 11 Haziran'da IKBY bütçesini de içeren maddenin (14) yer aldığı mali bütçenin 18 maddesini onaylamıştı. 14. maddeye göre, IKBY'den petrol ihracatının gelirleri Bağdat'a teslim edilecek ve bunlar merkezi yönetimin denetim mekanizmalarından geçecek.

Irak mali bütçesinde IKBY'ye yüzde 12,67 oranında bütçe ayrılmıştı.

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