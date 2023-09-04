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Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

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Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

Şarkıcı Yeşim Salkım, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u hedef alan Buket Aydın'a sert tepki gösterdi.

Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. 

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Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

Dün bir paylaşımında Ebrar Karakurt'u eleştiren sunucu Buket Aydın, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı?" dedi.  Aydın'ın paylaşımına şarkıcı Yeşim Salkım ise sert sözlerle tepki gösterdi.

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Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

Maç sonrası X hesabından paylaşım yapan Buket Aydın, Ebrar Karakurt'u eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. 

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Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. 

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