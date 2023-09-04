Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi
Şarkıcı Yeşim Salkım, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u hedef alan Buket Aydın'a sert tepki gösterdi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Dün bir paylaşımında Ebrar Karakurt'u eleştiren sunucu Buket Aydın, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı?" dedi. Aydın'ın paylaşımına şarkıcı Yeşim Salkım ise sert sözlerle tepki gösterdi.
Maç sonrası X hesabından paylaşım yapan Buket Aydın, Ebrar Karakurt'u eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu.
Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor.