Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil! Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi

Maç sonrası X hesabından paylaşım yapan Buket Aydın, Ebrar Karakurt'u eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu.