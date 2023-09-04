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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada hangi konular var?

Kabine toplantısının tarihi netleşti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Şimdi merak edilen soru şu: Kabine toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte kabine gündeminde yer alacak konular...

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Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. 

Kabine konuları

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor. 

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

Gözler orta vadeli programda

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak. 

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