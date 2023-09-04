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Adana’da at ve eşek kesimi skandalında 1 tutuklama

Adana’da at ve eşek kesimi skandalında 1 tutuklama

Adana'da at ve eşek kesimiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tek tırnaklı hayvan kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaçak kesim yapıldığı belirlenen Bahçelievler Mahallesi'ndeki adreste dün gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Seçkin Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, ihbar üzerine adreste yapılan aramada 12 eşeğin kesildiği belirlenmiş, hazır bekletilen 2 eşek ve 6 at hayvan barınağına götürülmüştü.

Olay yerindeki 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından ele geçirilen etler imha edilmişti.

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