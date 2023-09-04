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Bodrum'daki gasp ve darp olayında 5 tutuklama

Bodrum'daki gasp ve darp olayında 5 tutuklama

Muğla'nın ilçesi Bodrum'da, silahlı gasp iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 5'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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24 Ağustos'ta Bodrum'da T.A'nın silahla korkutulup darbedilerek gasp edilmesinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki 80 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, Bodrum ve Milas'taki eş zamanlı operasyonla F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. ve B.B.İ.'yi gözaltına aldı.

Aramada namlu kısmı kesik pompalı tüfek, bir miktar para, cep telefonu ve plakasız motosiklet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. tutuklandı, B.B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Y. ve F.K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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