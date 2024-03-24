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İlkbahar'da birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı

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İlkbahar'da birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı

İlkbahara adım atmamıza rağmen, yurdumuzun bazı bölgelerinde hala kışı aratmayacak manzaralar ortaya çıkıyor. Doğu Anadolu'da birçok noktada kar ve tipi etkisini sürdürdü, bu da birçok yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karadeniz'deki yüksek rakımlı yaylalar ise bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

İlkbahar'da birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı

İlkbaharda kış geri geldi, çok sayıda yol kapandı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştı.

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İlkbahar'da birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Mart ayının sonunda, soğuk havalar yeniden etkisini gösterdi. Birçok kentte, lapa lapa kar yağdı.

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İlkbahar'da birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı

Bitlis'te bir hafta boyunca etkili olan kar kent merkezinde 64 santimetre, yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

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İlkbahar'da birçok il beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı

Yoğun karın etkili olduğu bir diğer şehir ise Hakkari. Yüksekova'daki askeri üs bölgesinin yolu kar ve tipiden kapandı. Bölgedeki kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

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