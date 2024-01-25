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Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar ve don uyarısı

Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü; Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı yarısında bulundu.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Şırnak’ın doğusunda (Beytüşşebap ve Uludere) yoğun kar (20 santim üzeri kar örtüsü), Şırnak merkez ve batısı ile Siirt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 27 Ocak akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

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