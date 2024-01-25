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Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Aysel Öymen için Şişli'deki Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Altan Öymen ve kızı Aslı Öymen, taziyeleri kabul etti.

Törene, Aysel Öymen'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler ile medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan namaz sonrası Aysel Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük. Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık. Dolayısıyla yine önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk, selamlaştık. 'Eğer kalacaksanız, vaktiniz olursa, sizi misafir etmek isterim.' dedim. Özel bir buluşma planlanmış bu akşam. Öyle vedalaştık. Kendisini iyi görmekten de mutlu oldum. Allah sağlığını, sıhhatini versin. İnşallah hep sağlıkla, güzel günlerde bir arada olalım." diye konuştu.

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