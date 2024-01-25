Eski İYİ Partili Taylan Yıldız, İBB adaylığını duyurdu

Bir dönem İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan ve 2023'ün Haziran ayında partisinden istifa eden Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

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Taylan Yıldız Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla İstanbul için İBB adaylığını duyurdu. Taylan Yıldız'ın videoda söyledikleri şu şekilde:

"Bilirsiniz bazılarımız için İstanbul'u konuşmak hepimiz için heyecan vericidir. Öyle bir kent ki İstanbul sakinlerine her daim yaşama sevinci aşılıyor.

Yanlış olduğu son yıllarda iyice ortaya çıkan eski tip politikalar iflas etti. Siyaset kanalları tıkanmış, temsiliyet bir avuç eski kafalıya kalmış dili bozuk ve ufuksuz siyasiler çözüm üretmek yerine sorun üretmekle meşgul"