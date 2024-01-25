Yaşlı çift polisin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu

Niğde'de polisin dikkati sayesinde yaşlı çiftin dolandırılması önlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği Güven Timleri, Ayhan Şahenk Bulvarı'ndaki Vakıfbank Şubesi'nde telefonla telaşla konuşan M.K. (80) ile iletişim kurdu. M.K, polis ekiplerine bir kişinin kendisini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyerek, isminin suç örgütünün faaliyetlerine karıştığını söylediğini aktardı.

Telefonla arayanın kendisinden para göndermesini istediğini bildiren M.K, bu nedenle eşi N.K'nin (76) altınlarını bozduracağını kaydetti.

Kısa sürede M.K'nin ikametine giden ancak evde kimseyi bulamayan ekipler, N.K'yi İstasyon Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 172 bin 935 liralık altını bozdurmak üzereyken buldu.

Yaşlı çifti dolandırılmaktan kurtaran polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.