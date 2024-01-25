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Japonya’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı

Japonya’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı

Japonya'da kar kalınlığının 59 santimetreye ulaştığı Gifu eyaletinde, bir otoyolda 800 araç mahsur kaldı. Japonya'nın farklı kesimlerinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı bugün de hayatı olumsuz etkiledi.

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Gifu eyaletinde 59, Shiga eyaletinde 50, Hokkaido eyaletinde 21, Gunma eyaletinde 17, Tottori eyaletinde 12 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sürücülere zor anlar yaşattı. Gifu eyaletinde Meishin Otoyolu'nda yaklaşık 800 araç yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Yerel itfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre 1 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuk ile 50 yaşlarındaki bir kişi saatlerce trafikte kalmaları nedeniyle rahatsızlandı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) bağlı ekipler gece boyunca kar küreme ve araç kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Uçuşlar iptal edildi
Farklı eyaletlerden bugün yapılması planlanan en az 98 uçuşun iptal edildiği açıklanırken, tren seferlerinde de iptal ve gecikmeler yaşandı. Birçok kargo firması ise Horukuri, Kyushu, Kinki ve Shikoku bölgelerinde karayolu ulaşımında meydana gelen aksamalar nedeniyle operasyonlarda gecikme yaşanacağını açıkladı.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşabilir
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar kalınlığının 24 saatlik sürede Tohoku bölgesinde 60, Hokkaido ve Koshinetsu bölgelerinde 50 ve Hokuriku, Kinki ve Chugoku bölgelerinde 40 santimetreye ulaşabileceği konusunda uyardı. Yetkililer, sürücüleri kara yolu ulaşımında yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

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