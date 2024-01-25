Merkez Bankası Ocak faiz kararını verdi! Piyasanın beklediği gibi oldu, son kez artırıyor

Merkez Bankası 2024 yılının ilk faiz kararını verdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti. Kararda son kez faiz artışına gittiği ve faiz artırımına son vereceği mesajı çıktı mı?

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Finans piyasaları, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu'nun Ocak ayı faiz kararı belli oldu. PPK, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın ilk faiz kararını vermek üzere toplandı. Merkez Bankası faizleri 250 baz puan daha artırarak yüzde 45'e çıkardı. TCMB karar metninde faiz artırımının sonuna gelindiği mesajı verildi.

Faiz artırımı sona mı eriyor?

2023 Mayıs seçimlerinin ardından TCMB, haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere 7 toplantıda toplam 3 bin 400 baz puan faiz artırmıştı.