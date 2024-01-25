İBB adayı Murat Kurum müjdeyi verdi: Öğrencilere yüzde 40 indirim gençlere 100 bin TL hibe

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için hazırladığı mega projeleri bugün milyonlara anlattı. Toplum ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü veren Kurum, öğrenci ve gençlere yönelik pek çok müjdeyi açıkladı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’a yönelik projelerini açıkladı.

'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' toplantısında konuşan Kurum, seçilmesi halinde gençleri ve öğrencileri sevindirecek vaatlerini böyle sıraladı:

Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50’ye kadar indirim sağlanacak.

Şehirler arası otobüs biletinin yarısı karşılanacak

Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

50 bin TL beyaz eşya desteği

İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

Öğrencilere 10 bin TL burs

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Genç girişimcilere 100 bin TL hibe

“İlk İşim” kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

100 bin kişiye tam donanımlı ofis

‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, “ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.” diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.