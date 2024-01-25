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KBÜ ile ODTÜ arasında işbirliği

KBÜ ile ODTÜ arasında işbirliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile akademik iş birliği protokolü ve 2-3 Mart 2024 tarihlerinde KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı.

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Görüşmede, akademik iş birliği kapsamında iki üniversite arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenmesi, öğrenci değişim programları, ortak lisans ve yüksek lisans programları gibi akademik faaliyetler konusu ele alındı.

Yapılan SOSYALFEST kurumsal paydaş görüşmesinde ise iki üniversite arasında Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali çerçevesinde yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, festival üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin ardından KBÜ Rektörü Kırışık, ODTÜ Rektörü Kök ile akademik iş birliği protokolü ve SOSYALFEST kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzaladı.

Kurumsal paydaş iş birliği protokolü çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SOSYALFEST'e uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği, malî ve finansman desteği başlıklarının en az iki ya da üçünde destek verecek.

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