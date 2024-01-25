AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı! Silivri'ye metrobüs, öğrenciye yüzde 40 indirim, emekliye her ay 2 bin 500 TL

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı.

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Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlattı.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek 2034'ün 2053'ün büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz.'

İstanbul vizyonu ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin sokakların özlediği vizyondur. İstanbul vizyonu en çok da halkın vizyonudur.

"Yepyeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz: Sistem İstanbul"

Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser hizmet belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi 2019'da maalesef fetret devrine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul, bir problemler yumağı haline geldi. Bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ama İstanbul çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren yepyeni bir yönetim anlayışını sizlere sunuyoruz. Bu yönetim anlayışının adı 'Sistem İstanbul'. Bu sistemin merkezinde sizler varsınız.

Maalesef İstanbul son 5 yılda bu güzel ahengi kaybetmiştir. İstisnasız her projemizde İstanbullulara çilesiz bir sosyal ortam sunacağız. Yine bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım belirleyeceğiz. Tüm ekimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.

İşte Murat Kurum'un projeleri...

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

"İstanbul trafiği geri gelmemek üzere son bulacak"

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

İstanbul'a 2 yeni tünel

İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak. D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.

Esenler ve Harem otogarları taşınacak

Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.

Silivri'ye metrobüs müjdesi

Buradan müjdemizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un her yerinde aynı hizmetleri götürmek. D100 karayolunu düzenleyecek metrobüs hattımızı Tüyap-Slivri hattına kadar uzatacağız. Bunu da çok kısa bir sürede hayata geçirmiş olacağız.

İstanbul'a 250 bin araçlık otopark

İstanbulumuza 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Aynı zamanda bu otoparklar deprem esnasında da toplanma alanı olarak kullanılacak.

İSPARK sözü verdi: Göreve gelir gelmez...

İSPARK’ın durumu ortada. Bu kurum liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Buradan da söz veriyoruz. Biz göreve gelir gelmez kendi evinin önüne aracını park eden vatandaşlarımızdan gece gündüz kesinlikle bir lira bile park ücreti almayacağız. İSPARK’ta uygulanan tarifelerde tam yüzde 25 oranında indirim yapacağız. Vatandaşımız için ilk yarım saati ücretsiz yapacağız.

"Taksi sorununu tamamen çözeceğiz"

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

"Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız"

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz. Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.

Deprem

Deprem bir milli güvenlik sorunudur. Afetlere dirençli İstanbul vadediyoruz. Söz verdiklerinin yüzde 5'ini bile yapamadılar. İBB bu konut sayısıyla bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına ulaşamadı. Dönüşüm meselesi sorumluluk ve ciddiyet ister.

"650 bin konut inşa edeceğiz"

1 Nisan sabahı İstanbul'un kaybettiği yılları telafi edeceğiz. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz.

Biz öldürülen yavaşlatılan KİPTAŞ ile konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da başvuruları alacağız. Yarısı Bizden diyerek 700 bin TL hibe desteği sağlayacağız. 700 bin TL kredi desteği ve 100 bin TL de taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız.

"100 bin sosyal konut üreterek bunları düşük fiyatla kiralayacağız"

100 bin sosyal konut üreterek bunları düşük fiyatla kiralayacağız. Bu projelerimizden 39 ilçemiz de yararlanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirleri koruyacağız.

Atatürk Havalimanına afet yönetim merkezi kuruyoruz. Bunun yanında İstanbulumuza 6 yeni lojistik destek merkezi kuracağız. Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız. 9 noktada ise afet müdahale merkezi kuruyoruz. Arnavutköy ve Pendik olmak üzere İstanbulumuza 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

"Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız"

İstanbullulara söz veriyoruz, tüm ekibimizle gece gündüz demeden gayret edeceğiz. İşten çıkarılmama sözü verilen kardeşlerimiz var ama bu sözü verip işsiz bırakılan emekçilerimiz var. Onlara verilen sözler tutulmadı. Bizim bu kardeşlerimiz için yapamayacağımız, söz verip de gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Haksız yere işten atılan işçilerimizi geri alacağız. Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız. Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal, sürdürülebilir, kalıcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.

Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm emekçilerimiz için 7/24 saat kreş hizmeti vereceğiz. Aile kartlar şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz.

İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe

İstanbullu kadınlar artık bu şehrin işveren kadınları olacak. İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Kadınlarımız ev ekonomisine, şehrimize katkı sağlayacak.

İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlkokul öğrencilerine taşımayı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisiyle ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz.

Gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim

1 Nisan sabahı gençlerimize yüzde 40 ulaşımda indirim yapacağız. Belediyelerimizin sosyal ve spor tesisleri de yüzde 50'ye varan indirimle gençlerimizin emrinde olacak.

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız.

Yeni evleneceklere 50 bin TL beyaz eşya yardımı

Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. İlk işini kuran gençlere 100 bin lira hibe vereceğiz.

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize aylık 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz.

İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz.

İhtiyaç sahibi emekliye her ay 2 bin 500 TL destek

İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız. Özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de ulaşımda indirim desteği vereceğiz.

Yeni arıtma tesisi

9 yeni ileri arıtma tesini kentimize kazandıracağız. İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapacağız. Kentin su kapasitesi yüzde 21 artacak. 2 adet 3 bin tonluk karı atık yakma tesisi yapacağız. İklim Dostu İstanbul projemiz ile hedefimiz 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmak olacak.

39 ilçe 964 mahallemizde 'Mahalle Bahçeleri' yapacağız. İstanbullular yeşil ve doğa ile iç içe yaşacak. Bu bahçelerde kadınlar için özel kıraathaneler yapacağız.

Esenler otogarı millet bahçesi olacak

Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek. Tarihi Haydarpaşa Tren Garı ve Moda arasında kıyı düzenlemesi yaparak bu bölgeyi İstanbul’un en güzel alanlarından biri haline getirmek istiyoruz. Bostancı’dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandını Pendik’te yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandıracağız. İstanbul’un tam ortasında artık bu şehre cevap veremeyen Esenler Otogarı’nı yeniden tasarlayarak tamamını bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz.

İstanbul'un köylerine yönelik projeler

Köylerimiz bizim için çok değerli. İstanbul’un 151 köyünde kırsal kalkınma projesi yapacağız. Her mahallemizi, kendi özgün duruşuyla birer turizm destinasyonu olarak yeniden kurgulayacağız. Köylerimizin enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacağız. Tüm köylerimize doğrudan desteklerimizi sunacağız.

Mirasını geleceğe taşıyan bir İstanbul vadediyoruz. Bağrında 37 bin tarihi değeri saklayan İstanbulumuzu yeniden dünyanın cazibe merkezi yapacağız.

Eminönü yeniden düzenlenecek

Eminönü-Sirkeci sahil bandımızı düzenleyeceğiz. Tüm sokakları ve meydanları yeniden ele alacağız. Gece gündüz yaşayan bir gezinti yolu haline gelecek.

Fatih Camisi çevresini yeniden tasarlayacağız. Tüm bu bölgeye yayılan yürüyüş ve bisiklet yollarını, peyzaj uygulamalarını hayata geçiriyor olacağız. Fatih’in emanetine sahip çıkacağız. Her gün milyonları ağırlayan Sultanahmet Süleymaniye Camisi çevresindeki yapılarda kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapacağız. Sirkeci Tren Garı’nda ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenlemeyle hazinemizin yaşayan bir parçası haline gelecek. Millet Caddesi ve Ordu Caddesi’nde de düzenlemeler yapılacak.

Ayrıntılar gelecek...