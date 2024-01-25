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Paralar hesaplara geçiyor! Üreticiye 650 milyon liralık ödeme yapılacak

Paralar hesaplara geçiyor! Üreticiye 650 milyon liralık ödeme yapılacak

Paralar hesaplara geçiyor. Üreticiye 650 milyon liralık ödeme yarın yapılacak. Marmarabirlik ortaklarına ürün bedellerinin yüzde 50’lik kısmını yatıracak.

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Çiftçiye 650 milyon lira ödeme yarın hesaplara geçiyor. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeme yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak'ta sona eren alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin ödendi.

Ödemeler 2 taksitle yapılacak

Ürün bedellerinin diğer yüzde 50'lik bölümünden 650 milyon lira yarın, kalanı ise nisan ayında ödenecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, öz kaynak çıkışının fazla olduğu bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını bildirdi.

Asa, geçen yıl 1 milyar 362 milyon lira, bu kampanya döneminde ise 2 milyar 823 milyon lira tutarında ürün aldıklarını ifade etti.

Geçen seneye göre ürün alım bedeli ödemelerinde artış oranının yüzde 100'den fazla olduğu bilgisini veren Asa, "Marmarabirlik finansal açıdan ne kadar güçlü olursa ortaklarına o kadar fazla destek olur. Göreve başladığımız 2010 yılından bu yana üreticimizin refah seviyesini artırmak için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da üretici ortaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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