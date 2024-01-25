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Gelecek Partisi'nde toplu istifa! İl teşkilatı ve üyeler istifa etti!

Gelecek Partisi'nde toplu istifa! İl teşkilatı ve üyeler istifa etti!

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu. Kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirten Aksoy, kendisi ile birlikte Malatya İl Başkanlığı, Başkanlık Kurulu, Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve 13 ilçe başkanı ile yönetim kurulları olarak da topluca istifa edildiğini dile getirdi. Aksoy, toplamda 880 üyenin Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

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