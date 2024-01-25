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Yarıyıl tatili kayak merkezlerine yaradı, oteller doldu taştı

Yarıyıl tatili kayak merkezlerine yaradı, oteller doldu taştı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.

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Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye’nin en genç kayak merkezi olmasıyla adından söz ettiriyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte aileler, çocukları ile Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne koştu. Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu kayak merkezinde otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 80’lere ulaştı. 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alan kayak merkezi kayakseverleri bekliyor.
Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, otellerdeki doluluk oranının yüzde 80’lere ulaştığını ifade ederek, “Bu sene kar geç geldi. Ama tesislerimizdeki suni karlama sistemlerini aktif çalıştırarak, diğer kayak merkezlerine göre tesislerimizi biraz daha erken açmış bulunmaktayız. Sömestirle birlikte yoğunluğumuz gitgide artmakta. Otellerdeki doluluğumuz şu anda yüzde 70-80’ler seviyesine ulaştı. Şu anda hem sömestir hem de sömestirden sonra rezervasyonlarımız artarak devam etmekte” dedi.

Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçiyor
Kayak merkezinde kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini söyleyen Altun, “Kayak merkezimizi açtığımız günden beri sloganımız şuydu; Türkiye’nin en genç, en ekonomik ve en modern kayak merkezi. Bu sloganımızı devam ettiriyoruz. Fiyatlarımız şu anda Türkiye’de en ekonomik kayak merkezleri sıralamasında belki en önde gelmekte. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi tesisleşme noktasında en hızlı tesisleşmeyi tamamlayan kayak merkezleri arasında. Buraya gelen misafirlerimiz kayak anlamında tüm imkanları bulabilmekte. Hem kayak kiralama hem kayak elbisesi, otel, buz pisti ve diğer imkanları bulabilmekteler. Şu anda kar kalınlığı 40-50 santimetre seviyelerinde, zirvede yer yer 1 metreye yakın kar kalınlığı bulunmakta” diye konuştu. Merkezdeki aileler ve çocuklar ise kayak yapmanın keyifli olduğunu söylediler.

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