Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklıyor! Piyasalar son kez artırım bekliyor...

Merkez Bankası 2024 yılının ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasada gözler Ocak ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialar sonrası Merkez Bankası'nın son kez faiz artışına gideceği ve faiz artırımına son vereceği konuşuluyor. İşte uzmanların ve finans kuruluşlarının son tahminleri...

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Finans piyasalar, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikları Kurulu'nun bugün saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararını bekliyor. PPK, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın ilk faiz kararını vermek üzere toplanacak. TCMB’nin kademeli faiz artışlarına ocakta da devam etmesi, bugünkü toplantıda politika faizini artırması bekleniyor.

Faiz artırımı sona mı eriyor?

Öte yandan bugünkü toplantıdanın karar metninde sıkılaşma adımlarının tamamlanıp tamamlanmadığına dair ifadeler olup olmayacağı da piyasalar tarafından takip edilecek. 2023 Mayıs seçimlerinin ardından TCMB, haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasımda 500'er baz puan ve aralık ayında 250 baz puan olmak üzere 7 toplantıda toplam 3 bin 400 baz puan faiz artırmıştı.

Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin tahminleri ise şöyle:

AA FİNANS ANKETİ: Ankete katılan 14 ekonomistin tamamı, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75.

REUTERS ANKETİ: Reuters anketine katılan 25 ekonomistin 24'ü yüzde 42,5 seviyesindeki politika faizinin yüzde 45'e yükseltilmesini beklerken, bir katılımcı politika faizinin yüzde 42,5'te sabit tutulacağını öngördü. Reuters anketinin medyanına göre politika faizi yıl sonunda yüzde 40 seviyesinde bekleniyor. Ankette ilk faiz indirimi için eylül ya da ekim ayları öne çıkıyor.

BLOOMBERG HT ANKETİ: Bloomberg HT'nin ocak ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre de politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine çıkarılması bekleniyor. Ankette katılımcılara söz konusu faize ilişkin ilk indirim beklentileri de soruldu. Tahminini paylaşan 23 kurumdan dokuzu söz konusu faiz indiriminin 2024’ün üçüncü çeyreğinde, diğer bir dokuz kurum ise ilk indirimin 2024’ün dördüncü çeyreğinde olabileceğini açıkladı.

FOREKS ANKETİ: Foreks Haber'in anketine göre de ekonomistler faizin 250 baz puan artırılacağını öngördü. Foreks Haber anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını tahmin etti.En yüksek tahmin yüzde 45 olurken, en düşük tahmin yüzde 44,00 olarak gerçekleşti. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 16 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 38,75 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 30 oldu.

Yabancı bankaların faiz tahminleri...

İtalyan banka UniCredit: Bankanın araştırma notunda, "Faiz oranlarının yüzde 45'te zirve yapmasını bekliyoruz, faiz indirimlerinin ise 2025'te başlaması bekleniyor" dedi. Bankanın raporuna göre, Merkez Bankası'nın politika faizinin 2024 başında yüzde 45 ile zirveye ulaşacağı, 2025 sonuna kadar ise yüzde 25'e düşürüleceği öngörüldü.

ABD bankası Goldman Sachs: Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika analistlerinin yayımladığı raporda, TCMB'nin bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsü yer aldı. Raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan: Bankanın 'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Borç Sermaye Piyasaları Başkanı Stefan Weiler da TCMB'nin enflasyonla mücadele konusunda piyasaya verdiği rehberliğe devam etmesi gerektiğini ve bu durumun da faiz artışını sürdürmek anlamına gelebileceğini ifade ederek, "Piyasa faizde zirveye yaklaşıldığını düşünüyor ancak yarın için artış beklentisi de var" dedi.