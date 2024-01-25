Kayseri'de C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Uçakta bulunan pilotların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Öte yandan, acil iniş yapan uçak, amatör kameralarca görüntülendi.