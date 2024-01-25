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Kahve paketlerine gizlenmiş şekilde uyuşturucu ele geçirildi

Kahve paketlerine gizlenmiş şekilde uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta, kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye görevleri sırasında bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada kahve paketleri içerisine gizlenmiş vaziyette kubar esrar ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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