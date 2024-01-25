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Mezarlık yakınında silahla öldürülmüş halde bulundu!

Mezarlık yakınında silahla öldürülmüş halde bulundu!

Kastamonu'da bir kişi mezarlık yakınında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Tolga Benderlioğlu olduğunu tespit ettikleri kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Benderlioğlu'nun cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

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