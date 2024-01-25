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Jeotermal ısıtmalı topraksız serada üretim Şubat'ta başlayacak

Jeotermal ısıtmalı topraksız serada üretim Şubat'ta başlayacak

Erzincan seracılık sektöründe jeotermal ısıtmalı topraksız seralarda üretim Şubat ayında başlayacak.

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Toplam 120 dekar alanda kurulacak olan seraların ilk etabı olan 40 dekarlık sera alanında üretimin başlaması için geri sayım başladı. Ekşisu bölgesinde kurulan 40 dekarlık sera alanında ilk defa hem topraksız tarımla üretim gerçekleştirilecek hem de ilk defa Erzincan'da jeotermal ısıtma kullanılarak kış sezonunda üretim yapılacak. Firma tamamlanan bölümde üretime başlarken geri kalan alanda da sera inşaatı devam edecek.

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Saadettin Taşkesen ile birlikte üretime başlayacak seralarda incelemelerde bulundu. Firma yetkililerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan'da seracılık sektörü adına çok önemli adımların atıldığını ifade etti.

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