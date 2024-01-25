Anemi ihmal edilen sağlık sorunlarının başında geliyor

Yorgunluk, zayıflık ve nefes darlığı şeklinde kendini gösteren aneminin yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de görüldüğünü belirten Hematolog Doç. Dr. Soner Solmaz, “Anemi, toplum tarafından adeta bir kadın hastalığı gibi algılanıyor. Oysa kadınlar kadar erkeklerde de görülüyor. Anemi nedeniyle kronik yorgunluk ve zayıflık yaşayan erkekler, stres, anksiyete ve depresyona daha duyarlı olabilirler” dedi.

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Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, “kırmızı kan hücrelerinin sayısındaki azalmayı veya bu hücrelerdeki hemoglobin eksikliğini içeren bir tıbbi durum” olan aneminin genellikle kadınlarla ilişkilendirilse de erkekleri de etkileyebileceğini söyledi. Erkekler arasında görülen aneminin dikkat gerektiren önemli bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Doç. Dr. Solmaz, belirtilerin fark edilmesi durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Aneminin farklı nedenleri var"

Erkeklerde görülen aneminin çeşitli faktörlere bağlanabildiğini belirten Doç. Dr. Solmaz, “Bu faktörler arasında beslenme eksiklikleri, kronik hastalıklar ve genetik durumlar bulunmaktadır. Demir eksikliği anemisi en yaygın türlerden biridir ve genellikle yetersiz diyetle, mide-bağırsak sisteminden veya başka odaklardan kayıpla alakalıdır. En sık görülen nedenler arasında gastrit, mide ülseri, kalın bağırsak hastalıkları gelmekle beraber kötü huylu mide-bağırsak hastalıkları da gözden kaçmaması gereken nedenler arasında önemli bir yer işgal etmektedir. Daha nadir olarak mide-bağırsak ile ilgili emilim problemleri, demir ve/veya vitamin eksikliklerine neden olarak anemiye neden olabilir” diye konuştu.

Solmaz, kısıtlayıcı diyetleri takip eden veya yeterli beslenme desteği olmadan yoğun fiziksel aktivitelerde bulunan erkeklerin de artan bir risk altında olduğuna dikkat çekti. Bazı kronik hastalıklar, iltihaplı hastalıklar ve kronik böbrek hastalığı gibi hastalıkların erkeklerde anemi riskini artırabileceğine işaret eden Doç. Dr. Solmaz, bu durumlarda vücudun kırmızı kan hücresi üretme veya kullanma yeteneğinin, dolayısıyla genel hemoglobin seviyesinin azalabileceğini söyledi. Doğuştan gelen anemiler (Hemoglobinopatiler) veya kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen kalıtsal bozukluklar gibi genetik faktörlerin de yine erkeklerde anemi riskini artırabileceğini belirten Doç. Dr. Solmaz, genel sağlık sonuçlarını iyileştirmek açısından nedenleri anlamak ve hedefli müdahaleleri uygulamak gerektiğini ifade etti.

“Yorgunluk, zayıflık ve nefes darlığı gözlemlenir”

Doç. Dr. Solmaz, aneminin erkeklerin fiziksel ve mental refahı üzerinde derin etkileri olabileceğine değinerek, “Yorgunluk, zayıflık ve nefes darlığı, günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek yaygın semptomlardır. Dokulara ve organlara azalan oksijen taşınması, bilişsel fonksiyonun bozulmasına ve egzersiz toleransının azalmasına neden olabilir, iş ve egzersiz aktivitelerini etkileyerek hem çalışmayı hem de diğer aktivitelerde bulunmamızı etkileyebilir. Fiziksel sonuçların yanı sıra, anemi duygusal ve psikolojik zorluklara da yol açabilir. Kronik yorgunluk ve zayıflık yaşayan erkekler, stres, anksiyete ve depresyona daha duyarlı olabilirler. Anemi ile başa çıkmak, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal dayanıklılığı artırabilir” dedi.

Erkeklerde anemiyi önlemenin hem beslenme hem de yaşam tarzı faktörlerini ele alan çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Doç. Dr. Solmaz, yeterli demir içeren gıdaların, örneğin az yağlı etler, tavuk, balık, baklagiller ve takviyeli tahılları tüketmenin önemli olduğunu, ayrıca demir emilimini artıran C vitamini içeren yiyecekleri tüketmenin genel kırmızı kan hücre üretimini destekleyebileceğini söyledi.

“Dengeli ve besleyici diyet uygulanmalı”

Kronik hastalıkları etkili bir şekilde yönetmenin erkeklerde anemi gelişimini veya kötüleşmesini önleyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Solmaz, “Herhangi bir temel tıbbi durumun erken tespiti için düzenli sağlık kontrolü önemlidir, ki bu durumlar anemiye katkıda bulunabilir. Dengeli ve besleyici bir diyeti teşvik etmek ve düzenli egzersiz yapmak, genel sağlığı destekleyebilir ve anemi riskini azaltabilir. Yoğun fiziksel aktivitelerde bulunan erkekler, demir ve diğer temel besin maddeleri için artan taleplerini karşıladıklarından emin olmalıdırlar” diye konuştu.

Doç. Dr. Solmaz, erkeklerde görülen aneminin çeşitli nedenlere ve potansiyel sonuçlara sahip önemli bir sağlık sorunu olduğundan bahsederek, “Erken tespitin önemini anlamak, temel nedenleri anlamak ve önleyici stratejileri uygulamak, bu durumu ele almanın anahtarıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek, dengeli bir diyeti sürdürmek ve anemi nedeni ile uygun bir tıbbi muayeneden geçmek, erkeklerin anemi riskini azaltmalarına ve optimal sağlık ve refahın tadını çıkarmalarına yardımcı olabilir” dedi.