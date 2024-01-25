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Çaldıkları otomobilin yakıtı bitince benzin istasyonunda yakalandılar

Çaldıkları otomobilin yakıtı bitince benzin istasyonunda yakalandılar

Bursa'da 2 araç hırsızlığına karışan şüpheliler çaldıkları Tofaş otomobillerden birinin yakıtı bitince benzin istasyonunda kıskıvrak yakalandılar.

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Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto hırsızlık suçu başta olmak üzere 27 adet suç kaydı olan A.Y. (20), park halindeki Tofaş marka otomobili gözüne kestirdi. Bir süre çevreyi yoklayan A.Y., uygun zamanı bulduğu an aracın kapısını zorla açarak girdi. O sırada otomobilin çalındığı fark eden sahipleri bağırmasıyla A.Y. panik yaparak duvara vurdu. A.Y. arkasına bile bakmadan kaçarken o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı mahallede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kısa sürede şüphelinin eşkâlini belirledi.

Çaldıkları aracın yakıtı bitti, petrol istasyonunda kıskıvrak yakalandılar
Ertesi gün yine iş başında olan A.Y. ile arkadaşı M.D ile yeniden başka bir otomobili çalarak kayıplara karıştı. Yapılan soruşturma neticesinde şüphelilerin çaldıkları araç ile yakıtlarının bittiği ve petrole ittiklerini öğrenmesiyle birlikte düğmeye bastı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler şüphelileri petrol istasyonunda kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanırken M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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