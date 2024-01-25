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İsmail Saymaz CHP'lilerle fena dalga geçti! 'Yoksa göründüklerinden çok mu saflar?'

İsmail Saymaz CHP'lilerle fena dalga geçti! 'Yoksa göründüklerinden çok mu saflar?'

CHP'lilerin düne kadar İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Balıkesir gibi bazı şehirlerde 'jest' beklediklerini belirten Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Fazla mı iyi niyetliler... Yoksa göründüğünden daha mı saflar? Bilemedim." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP ile yollarını ayıran İYİ Parti, dün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Turhan Çömez'i aday olarak gösterdi. Akşener Meclis'te Turhan Çömez ismini açıklayana kadar CHP Genel Merkezi'nin Akşener'den 'jest beklediğini' ama hayal kırıklığına uğradığı ortaya çıktı. 

Çömez, AK Parti'nin elini rahatlattı! 

"İYİ Parti, CHP ile ittifakı savunan Çömez'i aday çıkararak, AK Parti'nin elini rahatlattı. Çömez, AK Partililerden çok, milliyetçi ve sosyal demokrat seçmenden oy alabilecek bir siyasetçi. Giden, yine muhalefetten" diyen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Fazla mı iyi niyetliler... Yoksa...

"Bu arada, CHP Genel Merkezi'nin önceki geceye dek İYİ Parti'den Balıkesir için jest beklediğini öğrendim. Fazla mı iyi niyetliler... Yoksa göründüğünden daha mı saflar? Bilemedim."

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