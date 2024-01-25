BIST 8.091
DOLAR 30,26
EURO 33,01
ALTIN 1.959,45
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Selahattin Baki: Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı

Selahattin Baki: Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımamaya başladı

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, RAMS Başakşehir maçı sonrasında hakem kararlarına tepki gösterdi.

Abone ol

Süper Lig lideri Fenerbahçe, 22. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'i Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 yendi. 

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki , RAMS Başakşehir maçı sonrasında hakem kararlarına tepki gösterdi.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Selahattin Baki açıklamasında; "Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Penaltı pozisyonunun yüzde yüz penaltı olması bu kadar barizken, Çağdaş Hoca ve bütün ekibinin tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Türkiye'de bu algı işlerinin nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için bu başladı bile. 15 dakika öncesine gidelim, Batshuayi'nin net bir penaltı pozisyonu var. Mesela nasıl VAR çağırmaz?" dedi. 

"DAHA ÇOK BEKLERLER"

Selahattin Baki sözlerinin devamında; "Batshuayi'nin pozisyonundan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrarı gösterdi. Bu da canlı yayına aykırı bir durum. Herkes istediği gibi karşımıza dikiledursunlar, biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler." ifadelerini kullandı. 

"FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI SINIR TANIMAMAYA BAŞLADI"

Selahattin Baki; "Üzülerek söylüyorum, bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç eski oyuncumuz. Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Şimdilik yazıklar olsun diyorum. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir." ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday gösterecek mi?
Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da aday gösterecek mi?
Turgut Altınok 'muhatabım değil' dediği Adnan Beker'in gönlünü alacak mı?
Turgut Altınok 'muhatabım değil' dediği Adnan Beker'in gönlünü alacak mı?
Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor
Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden sahnelere dönüyor
İsmail Kartal: Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde
İsmail Kartal: Bu Türkiye'de bir rekordur herhalde
ABD'den İsveç ve F-16 açıklaması! Joe Biden'dan Kongre'ye F-16 mektubu
ABD'den İsveç ve F-16 açıklaması! Joe Biden'dan Kongre'ye F-16 mektubu
Antalyaspor, Sivasspor'u mağlup etti
Antalyaspor, Sivasspor'u mağlup etti
Yılın ilk MGK toplantısının gündeminde terörle mücadele var
Yılın ilk MGK toplantısının gündeminde terörle mücadele var
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İran'la yeni sınır kapıları hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İran'la yeni sınır kapıları hamlesi
TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti
Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti
ABD'den Orta Doğu kararı! Tüm güçleri geri çekmeye hazırlanıyor
ABD'den Orta Doğu kararı! Tüm güçleri geri çekmeye hazırlanıyor
Türkiye yabancı yatırımcılar çekecek
Türkiye yabancı yatırımcılar çekecek