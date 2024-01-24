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Yılın ilk MGK toplantısının gündeminde terörle mücadele var

Yılın ilk MGK toplantısının gündeminde terörle mücadele var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MGK, Irak'ın kuzeyinde toplam 21 askerin şehit olduğu saldırıların ardından bölgede devam eden operasyonlar ile Irak ve Suriye'nin kuzeyine dönük gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçlarını masaya yatıracak.

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2024 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi: Terörle mücadele.

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak.

Erdoğan'ın güvenlik toplantısı sonrası "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" ifadeleri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Irak ve Suriye'de yapılan hava harekatları ve operasyonlar değerlendirilecek

Aralık ve ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları ile operasyonlar masaya yatırılacak.

Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verecek.

Gazze'de ateşkes

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslar da masada olacak.

MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alınacak.

Toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklama ile duyurulacak.

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