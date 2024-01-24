BIST 8.091
DOLAR 30,21
EURO 32,94
ALTIN 1.955,08
HABER /  SPOR

Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Abone ol

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 Ankaragücü kazandı. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini; 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61. dakikada Federico Macheda attı. 

Bu sonucun ardından ligde oynadığı son 4 maçta 2. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 28'e yükseltti. Ligde üç maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23.haftasında Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Çaykur Rizespor'u misafir edecek.

MKE Ankaragücü: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Orta Doğu kararı! Tüm güçleri geri çekmeye hazırlanıyor
ABD'den Orta Doğu kararı! Tüm güçleri geri çekmeye hazırlanıyor
Türkiye yabancı yatırımcılar çekecek
Türkiye yabancı yatırımcılar çekecek
Fenerbahçe, Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı İran'ın desteği önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı İran'ın desteği önemli
MTV ödemelerinde son hafta
MTV ödemelerinde son hafta
Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı
Uzay Kanunu için hazırlıklar başladı
Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde değişiklik yapmadı
Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde değişiklik yapmadı
Aort damarı yırtılan hastalara başarılı müdahale geliştirildi
Aort damarı yırtılan hastalara başarılı müdahale geliştirildi
Alman Dışişleri Bakanını taşıyan uçağa izin vermediler!
Alman Dışişleri Bakanını taşıyan uçağa izin vermediler!
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
HAK-İŞ'ten kamu işçisi için ek zam talebi
HAK-İŞ'ten kamu işçisi için ek zam talebi
20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na 800 sporcu katılacak
20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na 800 sporcu katılacak