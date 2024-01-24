Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 Ankaragücü kazandı. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini; 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61. dakikada Federico Macheda attı.
Bu sonucun ardından ligde oynadığı son 4 maçta 2. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 28'e yükseltti. Ligde üç maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük 21 puanda kaldı.
Süper Lig'in 23.haftasında Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Çaykur Rizespor'u misafir edecek.
MKE Ankaragücü: 2 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Dk. 70 Atakan Çankaya), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Dk. 85 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Dk. 85 Chatzigiovanis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 39 Tolga Ciğerci), Morutan, Macheda (Dk. 70 Bajic)
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Dk. 85 Nazım Sangare), Bertolacci, Teklic (Dk. 66 Can Keleş), Paoletti (Dk. 66 Rohden), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Dk. 46 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 24 Ali Kaan Güneren, Dk. 61 Macheda (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 28 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Salih Dursun, Dk. 82 Eysseric, Dk. 86 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük)