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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 2'si büyükşehir ilçesi, 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi.  MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

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