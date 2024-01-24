Yeni bir virüs daha ortaya çıktı! İşte adından sıkça söz ettiren antik zombi virüsü

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yeni bir virüs daha ortaya çıktı. Bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki donmuş toprakların erimesinin ardından "antik zombi virüslerinin" felaket boyutunda bir küresel salgını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Peki, zombi virüsü nedir, belirtileri neler?

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Kuzey Kutbu'ndaki artan sıcaklıklar, bölgenin yer altındaki donmuş toprak tabakasını eritiyor. Bu erime on binlerce yıl boyunca uykuda kaldıktan sonra hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek virüsleri harekete geçiriyor.

Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fahri tıp ve genomik profesörü Jean-Michel Claverie, Sibirya'dan topladığı örnekleri yeniden dirilterek "zombi virüsleri" olarak tanımladığı virüslerin risklerini anlamaya çalışıyor.

PLOS Computational Biology'de yayınlanan çalışmada, "Modern konakçılar da birlikte evrimsel geçmişleri sırasında eski patojenlerden kaçmış ve muhtemelen evrimleşmiş dirençlerini korumuş olabilirler, böylece istilacıları duyarlı konakçılar bulmaya zorlarlar." deniyor.

Bununla birlikte ekip, modern konakçıların dirençlerini kaybetmiş olabilecekleri varsayımında da bulundu.



Hastalığın erken evrelerinde, etkilenen hayvanlar genellikle huzursuz ve istirahatsız bir davranış sergiler. Zombi geyik hastalığı ilerledikçe, hayvanlarda koordinasyon kaybı, titreme ve dengesizlik görülebilir. Ağızda aşırı tükürük üretimi ve yutma zorluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Hayvanlar zamanla zayıflayabilir ve kas atrofisi gelişebilir.

Zombi virüsü