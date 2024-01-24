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Türkiye, motosiklet satışında Avrupa’yı geride bıraktı

Türkiye, motosiklet satışında Avrupa’yı geride bıraktı

Türkiye’de motosiklet satışları tüm tarihlerin rekorunu kırarak Avrupa’yı geride bıraktı.

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TÜİK verileri göre, 2023 yılı toplamında trafiğe tescil edilen motosiklet sayısı yüzde 130 artış göstererek, 957 bin 292 oldu. Bayi stokları da göz önünde bulundurulunca bu rakam ortalama olarak 1 milyon adedi geçiyor.

Türkiye, 2023 yılındaki motosiklet satışlarında Avrupa’nın en çok motosiklet satan ülkesi oldu. Satılan motosiklet markalarında yerli iş gücü ile montajı yapılan markalar ise başı çekti. Ayrıca dünyada artan elektrikli araç kullanımı Türkiye’de motosiklete de yansıdı. Geçtiğimiz yıla göre, Türkiye’de satılan elektrikli motosiklet ve elektrikli moped sayısı yüzde 239 artış göstererek yıl boyunca 173 bin 301 adet satıldı. Trafiğe tescili yapılan bu araçlar 2024 yılındaki sarf malzeme ihtiyacı ile de sektöre hareket getireceğini ifade eden Tekyıldız Group kurucusu Sedat Yıldız, 2024 yılında da satışların 2023 adetlerini koruyacağını beklediklerini belirtti.

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